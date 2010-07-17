-KOMANDO BÖLÜĞÜNE ROKETLİ SALDIRI: 8 YARALI PERVARİ (A.A) - 17.07.2010 - Siirt'in Pervari ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve Komando Birliğine terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerinin sayısının sekiz olduğu bildirildi. Terör örgütü PKK mensuplarınca, saat 22.00 sıralarında Pervari İlçe Emniyet Amirliği ve Komando Bölüğüne düzenlenen roketatarlı saldırı sonrasında çıkan çatışmada yaralanan ve ilk tedavileri Pervari Devlet Hastanesinde yapılan beşi polis memuru üçü asker olmak üzere sekiz yaralı, helikopterle Siirt'e getirildi. Yaralı polis memurları Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralı askerler Siirt Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başladı.