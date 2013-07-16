Çıktığı komadan 1996 yılına uyandı

Candace Emptage, İngiltere'nin Gateshead bölgesinde 2010 yılında lüks arabası Toyota MR2 ile bir ambulansa çarparak komaya girdiğinde 36 yaşındaydı. Ağır yaralı olarak Newcastle General Hospital'a kaldırıldığında doktorlar yaşama şansı vermiyordu.

İki ay komada kalan İngiliz kadın, yaşam mücadelesini kazandı ancak beyin travması yaşadığı için uzun süre 1996'dan sonrasını hatırlamadı.

Uzun bir süre bilinç kaybı yaşayan Candace Emptage şu anda 39 yaşında ve yeniden eski sağlıklı günlerine kavuştu. Bir çocuk annesi İngiliz kadın, başından geçen kabus dolu günleri İngiliz tabloid gazetesi "The Sun" anlattı.

"Kaza sonrası hastanede uyandığımda kendimi 22 yaşında, yani 1996 yılında sanıyordum. Ancak etrafımda olup bitenler ve gördüklerim beni şoke etmişti" diyen Candece Emptage, "Annem yaşlanmıştı, saçlarını kısa kesmiş ve çok farklı bir giyim tarzı vardı. Babama baktığımda, elinde bir cihaz vardı ve sürekli onunla ilgileniyordu. (Bunun bana iPhone olduğunu söylediler.) Yetişkin bir kız çocuğu ise, etrafımda dolaşarak bana anne diyordu" şeklinde konuştu.

Bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek için doktorların kendisine, "Şimdiki İngiltere başbakanı kim?" sorusunu yönelttiğini ve kendisinin buna "John Major" cevabını verdiğini ifade eden Candace Emptage, bilinç kaybı döneminde Prenses Diana'nın da hayatta olduğunu düşündüğünü söyledi.

Şu anda kızı Maddy ile birlikte yaşadığını belirten Candace Emptage, eski sağlığına kavuşma yolunda önemli bir aşama kaydettiğini belirtiyor.