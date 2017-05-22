Komadaki Sudenaz 'asli' kusurlu, çarpıp kaçan sürücü 'tali'

13 yaşındaki Sudenaz Cemre Alp 11 Mayıs’ta bisikletiyle kavşakta dönerken, bir araç çarptı. Sudenaz hâlâ komada. Kaçan sürücü polise teslim oldu, serbest bırakıldı. Kaza tutanağına Sudenaz asli kusurlu, sürücü İdris Ateş ise hızını azaltmamaktan tali kusurlu yazıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara’da amatör lisanslı olarak futbol oynayan ilköğretim öğrencisi Sudenaz Cemre Alp (13), 11 Mayıs günü antreman sonrası bisikletiyle evine gitmek isterken, Bila Sokak’tan Yunus Emre Caddesi’ne çıktı. Kavşakta dönüş yapan Sudenaz’a, Melih Gökçek Bulvarı’ndan gelen İdris Ateş’in (34) kullandığı araç çarptı. Sudenaz, çarpmanın etkisiyle savrularak orta refüjdeki beton bariyerlere başını çarparak yere düştü. Sudenaz, kanlar içinde yerde kalırken Ateş, aracıyla olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sudenaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bilinci tamamen kapalı olan Sudenaz, yaşam mücadelesi veriyor.

Sürücü: Korktum, kaçtım

Sincan Hafızlar Kuran Kursu’na ait olan aracı kullanan Ateş, polis merkezine giderek teslim oldu. Ateş ifadesinde, “Anayoldan geliyordum, fark edemedim, bir anda önüme çıktı. Çarptıktan sonra yardım etmek istedim ancak çevrede toplanan vatandaşlar tepki gösterip saldırmaya başladılar. Korktum, kaçtım” dedi. Ateş, cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Geçiş hakkı tanımamış

Polisin olay yeri kaza tutanağında, “Bisiklet sürücüsü Sudenaz Cemre Alp, anayoldan gelen ve motorlu araçlara ilk geçiş hakkını tanımayarak taraf olduğu kazada ‘asli kusurlu’; 06 HB 9367 plakalı araç sürücüsü İdris Ateş’in ise Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-a maddesini (Araçların hızlarını kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak) ihlalden ‘tali kusurlu’ olduğu” belirtildi.

Babadan polis ve savcı için suç duyurusu

Sudenaz’ın babası Erkan Alp, araç sürücüsünün serbest bırakılması ve kızının kazanın suçlusu olarak görülmesine isyan etti. Alp, “Sürücü, hızını azaltmayarak kavşağa giriyor. Normal şartlarda hızını azaltması gerekir, o sırada kavşağa bisikletiyle giren kızıma çarpıyor. Bu da yetmiyor gibi kızımı kanlar içinde bırakıp kaçıyor. Kızım şu an yaşam mücadelesi verirken sürücü serbest bırakılıyor. Hukuki mücadele başlattım, hem tutanağı düzenleyen polislerden hem de şoförü serbest bırakan savcı hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.