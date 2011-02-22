-KOM DAİRE BAŞKANLIĞINA YEŞİLKAYA ATANDI ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına Mehmet Yeşilkaya getirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Tek'in Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olmasının ardından Tek'ten boşalan göreve TBMM Koruma Daire Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Yeşilkaya atandı. Polis Akademisinden 1986 yılında mezun olan Yeşilkaya, TBMM'de yaklaşık 10 yıl görev yaptıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde çalıştı. Bursa İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerini de yürüten Yeşilkaya, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinin ardından 2004 yılında TBMM Koruma Müdürlüğüne getirilmişti. Yeşilkaya, Koruma Müdürlüğünün Daire Başkanlığına dönüştürülmesi üzerine Daire Başkanı olmuştu.