Kolunu silindire kaptıran işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire sıkıştıran işçi Sinan K. yaralandı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İşçi olarak çalışan 36 yaşındaki Sinan K. dalgınlık sonucu sağ kolunu silindire kaptırdı. Çalışma arkadaşlarının fark etmesiyle durdurulan silindirden kurtarılan Sinan K.\'nın sağ kolunda ciddi ezikler oluştu. Sinan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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