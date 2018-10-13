T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kolunu silindire kaptıran işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire sıkıştıran işçi Sinan K

13 Ekim 2018 12:35

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire sıkıştıran işçi Sinan K. yaralandı.
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İşçi olarak çalışan 36 yaşındaki Sinan K. dalgınlık sonucu sağ kolunu silindire kaptırdı. Çalışma arkadaşlarının fark etmesiyle durdurulan silindirden kurtarılan Sinan K.\'nın sağ kolunda ciddi ezikler oluştu. Sinan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZDHASinanOlaySanayi BölgesiCaddeAcil SağlıkDevlet HastanesiPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24