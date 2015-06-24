Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye getirildi

Esenler'de babasına ait kasap dükkanında çalışan çocuk, kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası devreye itfaiye ekipleri girdi. Sökülen kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırılan küçük çocuk, buradaki kurtarma çalışmalarının ardından ameliyata alındı.



CİHAN'ın haberine göre, olay Bağcılar Atışalanı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir kasap dükkanında 17.00 sıralarında yaşandı. Sahibi oldukları kasap dükkanında babasına yardım eden 13-14 yaşlarında olduğu sanılan Ö. K., kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Babasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri sonrası, itfaiye ekiplerini çağırdı. Dükkanda ilk müdahaleyi yapan itfaiye, kolu sıkıştığı yerden çıkaramadı. Küçük Ö. K., kolunun sıkıştığı kıyma makinesinin yerinden sökülmesi sonrası makineyle birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gidişi sırasında ambulansa itfaiye ekipleri de eşlik etti. Ayrıca itfaiye ekipleri, itfaiye komuta merkezinden kurtarıcı aracını da hastaneye yönlendirmeleri talebinde bulundu.



Küçük çocuk, hastanenin plastik cerrahi polikliniği acil servisine götürüldü. Bir süre burada ambulans içerisinde bekletilen çocuk, itfaiye ekiplerinin de hastaneye ulaşmasıyla plastik cerrahi polikliniği acil servisine alındı. Ekiplerin kolu kurtaramaması üzerine, farklı teknik cihazlara sahip takviye itfaiye aracı talep edildi. Küçük çocuk, itfaiyenin rahat müdahale edebilmesi amacıyla sedye ile acil servisin yan tarafına alındı.



Buradaki müdahaleler sonrası kolu sıkıştığı yerden kurtarılan Ö. K., ameliyata alındı. Bir ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.