T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koluna saplanan demirle hastaneye götürüldü

AKSARAY, (DHA)-  AKSARAY'da bahçe duvarı üzerinde oynadığı sırada dengesini kaybedip düşen Muhammed Kandemir (9), sol koluna saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı

14 Ekim 2018 17:29

AKSARAY, (DHA)-  AKSARAY\'da bahçe duvarı üzerinde oynadığı sırada dengesini kaybedip düşen Muhammed Kandemir (9), sol koluna saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatla koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Olay, dün Kılıçaslan Mahallesi 1328\'üncü sokakta  meydana geldi. Arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Kandemir, bir evin bahçe duvarına çıkıp oynamaya devam etti. Dengesini kaybedip düşen Muhammed\'in, sol kolunun dirsekten üst kısmına duvarın üzerindeki demir çubuk saplandı. Muhammed\'in çığlıkları üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri durumu fark edip, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle demir çubuk duvardan kesildi. Ardından Muhammed, koluna saplanan demir çubukla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ameliyatla    koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKSARAY DHA  AKSARAYMuhammed KandemirMuhammedKılıçaslan MahallesiArkadaşlarıylaMuhammed KandemirDengesiniArdından MuhammedAksaray EğitimAraştırma HastanesiBuradaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24