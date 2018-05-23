İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde hastane bahçesine kaçan topunu almak için duvardan atlarken düşen Arda Efe Kevioğlu\'nun (10) sağ koluna demir parmaklık saplandı. İtfaiyenin demir parmaklığı kesmesinin ardından, Arda Efe, kolunda kalan bölümle hastaneye kaldırıldı.

Şarkışla ilçe merkezinde yaşayan Canan-Volkan Kevioğlu\'nun 2 çocuğundan küçüğü Arda Efe, sokakta oynarken topu hastanenin bahçesine kaçtı. Arda Efe, topu almak için hastane bahçesindeki duvarın demir parmaklıklarının üzerinden atlamak istedi. Bu sırada ayağı kayarak düşen Arda Efe\'nin sağ kolunun iç dirsek kısmına 10 santimetre uzunluğunda demir parmaklık ok gibi saplandı. Görenlerin durumu bildirmesi üzerine hastane bahçesine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan demir pamkalığı, demir makasıyla kesti. Arda Efe, daha sonra kolundaki demir parçasıyla birlikte ambulansa bindirilerek önce Şarkışla Devlet Hastanesi\'ne, ardından da Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderildi. Burada yapılan operasyon ile Arda Efe\'nin koluna saplanan demir parçası çıkarıldı. CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Servisi\'nde tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arda Efe\'nin operasyonunu gerçekleştiren hekimlerden Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriye Öztemur, \"Çocuğumuz şanslıymış, küçük bir damar tamiri ile kurtuldu. Kemiklerde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Sağlık durumu iyi. Anne ve babalara çocuklarını güvenli alanlarda oynatmalarını tavsiye ediyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI