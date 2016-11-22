"Kolum kadar sucukla kameralar karşısında, Taşlıtarla kulübünün başkanı yapmaz bunu"

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve gazeteci Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in taraftarlarla yaptığı buluşma için, "Elinde kolum kadar sucukla kameraların önünde, ne burası kardeşim! Taşlıtarla kulübünün başkanı yapmaz bunu ya!" ifadelerini kullandı.



Fatih Altaylı, Dursun Özbek’in derbi öncesi taraftarlarla yaptığı buluşmayı eleştirdi.

Dursun Özbek yönetiminin istifa etmesi gerektiğini savunan Fatih Altaylı, konu ile ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bu saatten sonra Riekerink gitse ne olur, kalsa ne olur? Galatasaray'da asıl sorun yönetim. Bu yönetim kaldıkça olacağı budur. Galatasaray böyle başkan görmedi yemin ederim. Maçtan önce taraftarlarla buluşup, küfür kıyamet tezahüratın içinde basına poz veriyor. Yuh artık.



Sonra da elinde kolum kadar bir ekmek arası köfte mi, sucuk mu ne, onunla kameraların önünde. Ne burası kardeşim; Taşlıtarla kulübünün başkanı yapmaz bunu ya! Yemin ederim bu manzaraları gördükçe “Acaba ilkokul çağında olsam, bunları görünce yine Galatasaraylı olur muydum?” diye kendi kendime soruyorum.



Bence yönetim gitmeli. Ve ne yazık ki, bu yönetim, bu anlayış, Galatasaray'ın son atımlık barutunu, Riva ve Florya'yı satıp değerlendirecek. Yemin ederim kabus gibi bir şey. Dekadans (çöküş) dedikleri bu işte. Tabii Türkiye'nin de aynası aslında."