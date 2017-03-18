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Spor

Kolu kırılan Fernandao sezonu kapattı

Jose Fernandao'nun sahalara dönüşü 2-3 ayı bulacak

18 Mart 2017 20:56

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile dün oynadığı maçta kolu kırılan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao'nun sahalara dönüşünün 2-3 ayı bulacağı açıklandı.

Fernandao'nun sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, "Fernandao'nun dirsek ile omuz arasında bir kırığı oldu, 5 parçalı bir kırık meydana geldi. Dün akşam tetkikleri yapılan oyuncumuz bugün sabah itibarıyla operasyona alındı. Ameliyat başarılı geçti. Yarından itibaren de rehabilitasyonlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kunduracıoğlu, Brezilyalı golcünün sahalara dönüşünün 2-3 ayı bulacağını açıklayarak, şunları kaydetti:

"Bu tür vakalarda önce kemiğin kaynaması için ihtiyacı olan süreyi bekliyoruz. Kemik kaynamasını gördükten sonra bu arada dirsek açıklığını sağlamış oluyoruz. Ödeme ve ağrıya yönelik tedaviler yapıyoruz. Akabinde dirsek hareket açıklığını sağladıktan ve kemik kaynadıktan sonra kuvvetlendirme egzersizlerine başlıyoruz. Tabi bunlar futbolcu ve kolunda olduğu için kondisyon ve bacakla ilgili çalışma yapmamıza herhangi bir engel yok. O şekilde rehabilitasyonu ameliyatı yapan ekiple düzenleyip Fernandao için en uygun şekilde planlama yaparak sahalara geri dönüşünü sağlamak için çalışıyoruz."

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