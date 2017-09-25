"Koltuklar kirlenmesin" diyen madenciler: İlk kez ölümsüz bir haberle gündeme geldik

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan ve bindikleri otobüste 'koltuklar kirlenmesin' düşüncesiyle ayakta seyahat eden maden işçileri, "İlk kez ölümsüz bir haberle gündeme geldik" dedi.

Halk otobüsüne binen 6 maden işçisinden Sabahattin Akkoç (38), yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır yer altında maden işçisi olarak çalıştığını söyledi.TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde çalıştığını anlatan Akkoç, şöyle konuştu:

"Müessese müdürlüğümüzde yer altına indiğimiz kuyu arıza yapınca biz de Gelik İşletme Müdürlüğü'nden çıktık. Yürürken otobüs şoförü durarak bizi aracına aldı, biz de bindik. Bize, 'Oturun arkadaşlar' dedi ama biz oturmadık. Üzerimiz kirliydi, koltuklar kirlenmesin diye oturmadık. Arkadaş bize bir iki defa söyledi ama biz oturmak istemedik. Maden ocağında çalıştığımız ve üzerimiz kirli olduğu için koltuklar kirlenmesin istedik. Şoför arkadaşımıza eziyet olmasın diye oturmadık. Kömür karası bulaşmasın ve bizden sonra oturacak arkadaşlarımız da kirli diyerek oturmazlar şeklinde düşündük. Aklımızdan öyle geçirdik."

"İnsanlar bizi sahiplendi"

Görüntüleri sosyal medyada izlediğinde duygulandığını anlatan Akkoç, "Sevindim. İnsanlar bizi sahiplendi. Hakkımızda güzel yorumlarda geldi. Maden işçisi her zaman yaptığı işlerle örnek davranışta bulunuyor. Herkes bizi arayarak tebrik ediyor davranışımız için" dedi.

İşçilerden Ali Aktaş (36) da 2006'da maden işçisi olarak çalışmaya başladığını belirterek, mesai arkadaşlarıyla maden ocağından yorgun çıktıklarını ve otobüs şoförünün kendilerini almakta tereddüt etmediğini söyledi.

İş yerine kadar ayakta seyahat ettiklerini belirten Aktaş, "Biz, bizden sonra araca bineceklere temiz yer bırakmak için oturmadık" diye konuştu.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, önceki akşam saatlerinde TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda koltuklar kirlenmesin düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.