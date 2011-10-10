Koltuk sonradan konulmuş





T24- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yanındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazada ölen gazeteci İsmail Güneş'in cesediyle birlikte enkaz alanının yaklaşık 500 metre uzağında yer alan helikopter koltuğunun, bulunduğu yere sonradan bırakıldığı ortaya çıktı.







Zaman'ın haberine göre, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü Yazıcıoğlu soruşturmasında ilk tutuklamalar geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Soruşturmada her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor. Söz konusu kazada hayatını kaybedenlerden biri de gazeteci İsmail Güneş'ti. Helikopter düştükten yaklaşık 20 dakika sonra 112 Acil Servis'i arayarak yardım istemişti.





Günler süren aramalar sonunda Güneş'in cesedi, Jandarma Özel Harekat Arama Kurtarma Timleri tarafından helikopterin yaklaşık 500 metre uzağında bir kaya kovuğunda bulundu. Helikopterin koltuklarından biri de Güneş'in cesedinin yanındaydı. Kaza ile ilgili yapılan haberlerde, ayağı kırık olduğu söylenen Güneş'in koltuğu kızak gibi kullanarak bu noktaya ulaştığı ileri sürülmüştü.





Ancak Jandarma tarafından tutulan olay yeri tespit tutanağında koltuğun sonradan götürüldüğü aktarılıyor. Güneş'in cesedinin üzerinin karlarla kaplı olmasına rağmen, koltukta kar olmaması söz konusu tespiti doğruluyor.





Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, "Kaza sonrası çıkan haberlerde 'koltuğu kızak yaparak kaydığı' şeklindeki bilgi doğru değil. O koltuk oraya sonradan konulmuş. Hatta biz bu konuda keşif yaptıracağız. Koltukla kayılması zaten fiziken de mümkün değil." diyor.





Özel yetkili cumhuriyet savcıları, kazadan sonra İsmail Güneş'in acil servis dahil yaklaşık 1,5 saat telefon görüşmesi yaptığını belirledi. Otopsi raporuna göre ayağıyla birlikte alt çenesi kırık olduğu belirtilen Güneş'in bu kadar uzun bir zaman aralığında nasıl konuştuğu kafalardaki soru işaretlerini güçlendirdi. Saat 15.03'te gerçekleşen kazanın üzerinden 23 dakika geçtikten sonra cep telefonuyla 112'yi arayan Güneş, kendi sesiyle bacağının kırık olduğunu söylemişti.