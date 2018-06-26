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"Koltuğu İnce'ye bırakacak" denmişti; CHP MYK, seçim değerlendirmesi için toplanıyor: Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası açıklama yapacak

Toplantıda, seçim sonuçlarının detaylı şekilde ele alınacağı belirtildi

26 Haziran 2018 12:12

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman'ın "CHP'de koltuk değişikliği yapılacak, Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye devrecek" kulisinin ardından CHP'de MYK toplanıyor. Seçim değerlendirmesinin yapılacağı toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu bugün saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası bugün saat 14.00'te açıklama yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

Dün öğle saatlerinden sonra parti genel merkezine gelen Kılıçdaroğlu, bazı genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. Seçimlere ilişkin kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de MYK'yi toplantıya çağırdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası bugün saat 14.00'te açıklama yapacak. 

Toplantıda, seçim sonuçlarının detaylı şekilde ele alınacağı belirtildi.

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