Kolot, Beşiktaş'a aday!

Beşiktaş Kulübü'nün Ocak 2010'da yapılacak olağan seçimli genel kurulu öncesi eski yönetici Celalettin Kolot, “Eğer Yıldırım Demirören ile seçimlere girmezsem, başkan adayı olarak gireceğim” dedi.



Kolot'un Radyospor'da katıldığı programda Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in, kendisine yöneticilik teklif ettiğini bildirdi. “Futbol şubesini vereceğini söyledi. Bu görevi kabul etmem için tam yetki verilmesi gerekir. Bayramdan sonra oturup konuşacağız. Eskisi gibi olursa görevi kabul etmem. 1,5 yıl önce açıkladım (başkan adaylığını). Sözümün arkasındayım. Eğer Yıldırım Demirören ile seçimlere girmezsem, başkan adayı olarak gireceğim. Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum.”

Kolot, eski yöneticilerden Murat Aksu'nun gündeme gelen başkan adaylığı hakkında, “Seçimlere 4-5 ay kala birilerinin çıkıp adaylığını açıklamasını doğru bulmuyorum. Yıllarca sessiz sedasız dışarda durup, yanlışları ya da doğruları hiç dile getirmeden seçimlere başkan adayı olarak girmek doğru değil. Demek ki tek düşünce Beşiktaş'a başkan olmak” diye konuştu.

Celalettin Kolot, Tabata'nın Beşiktaş'a transferiyle ilgili ise “Tabata artık Beşiktaş'ın futbolcusu. Ben olsaydım bu transfere izin vermezdim. Bu kadar büyük paralara daha iyi oyuncular alınırdı” değerlendirmesini yaptı.