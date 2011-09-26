-Kolonyayı bile internetten almaya başladık ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Türkiye'nin büyümesi ile birlikte önemli bir iş alanı haline gelen elektronik ticaret sektörü, (e-ticaret) her geçen gün ağını genişletiyor. Türkiye'de yıllık 20 milyar dolara dayanan bir pazar haline gelen internet, kimi iş adamları için ise bir fırsat niteliği taşıyor. Bu pazarı en iyi şekilde kullanan firmalardan Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları geçen yıl online 100 bin adedin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Alınan bilgiye göre, Nisan 2010 ile Mart 2011 aylarını kapsayan 12 aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 28,8'i giyim ve spor malzemesi, yüzde 27,8'i elektronik araç, yüzde 19,8'i ev eşyası, yüzde 17,6'sı kitap, dergi, gazete satın aldı. İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı bir önceki yıla göre yüzde 3 yükselerek 18,6'ya yükseldi. Gelişen bu sektörü en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik AŞ, online üzerinden ''eyüpsabrituncer'' markası adı altında geçen yıl 100 bin adetin üzerinde ürün satışına ulaştığını açıkladı. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Engin Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, online satış kanalları ile üye sayıları, web sitelerinin aktif kullanımı hem de gerçekleştirilen alışverişler anlamında, 2010 yılında kurumları adına yüksek performans sergileyerek internet üzerinden alışverişte başarılı bir döneme imza attıklarını kaydetti. Ürün satışlarının ortalama yüzde 5'lik bölümünü, www.eyupsabrituncer.com online alışveriş sitesi üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade eden Tuncer, ''2010 yılında online satış kanalı üzerinden nihai tüketicilerimize kolonya ürün grubumuzda 100 bin adedin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdik. Kolonyalı mendillerde ise satış rakamımız milyon adetleri buldu'' diye konuştu. Bu yıl da aynı başarılı süreci ciddi bir ivmeyle sürdürdüklerini ifade eden Tuncer, bu amaca yönelik altyapı, donanım, insan kaynağı ve kampanya projeleri üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Bu yıl sonuna kadar 150 bin adetten fazla ürün satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Tuncer, şunları söyledi: ''Satışa sunulan ürünlerimizden, Eyüp Sabri Tuncer doğal zeytinyağlı sıvı sabun, EST 1923 organik zeytinyağlı sıvı sabun, EST 1923 özel ev parfüm serisi, Eyüp Sabri Tuncer 130 cc özel seri klasik limon kolonyası, Eyüp Sabri Tuncer 200 cc klasik limon kolonyası, Eyüp Sabri Tuncer 150 cc sprey limon kolonyası, Gizli Bahçe yeni nesil hava şartlandırıcı, Eyüp Sabri Tuncer Cool Care 64'lü bebek ıslak mendili, Perfume Jewels kişisel bakım ürün serisi, EST1923 Cool Care antibakteriyel el temizleme spreyi, jel ve mendilleri en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yer alıyor.'' Önümüzdeki yıllarda organik ürünlere olan ilginin artacağını düşüklerini dile getiren Engin Tuncer, ''İnsanların giderek daha doğal yaşama çabaları kozmetik sektörüne de yansıyor. Yeni nesil ürünlerin silikon, paraben, petrokimyasal, boyar madde içermeyen, doğal ve organik içerikli olanları tercih edilir hale geliyor. EST 1923 markamızla biz de dünya trendlerine uygun olarak organik ürünlerimizi geliştiriyor, üretiyor ve tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu ürünlerimizi tüketicilerimize Türkiye’de yalnızca online satış kanalımız üzerinden ulaştırıyoruz'' diye konuştu. Bu arada e-ticareti seven Türk halkının internetten yaptığı ticarette elde ettiği ciro, gelişmiş ülkelerin cirolarına yaklaşırken, ABD'de ise bu rakam yaklaşık 200 milyar dolarlık bir ciro ile dünyanın en büyük e-ticaret piyasasını oluşturuyor.