Kolonya, sirke, makarna ve bakliyat stokladık!

Ipsos, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedirginliğinin tüketimde yarattığı tabloyu ortaya koydu. Aylık Ipsos Hane Tüketim Paneli verilerine göre, stoklamada kolonya, sirke, makarna ve bakliyat öne çıktı.

Dünya Koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışıyor. Hem hükümet önlemleri kapsamında gelen kısıtlamalar, hem de sağlık otoritelerinin tavsiyesi ile evlere kapanmalar en yaygın ve etkili tedbir olarak öne çıktı.



Dünya gazetesinden İbrahim Kendirci'nin haberine göre; haftalarca, hatta aylarca evlerinden çıkamayabileceklerini düşünen tüketici hem hijyen ürün, hem de yiyecek stokuna yöneldi.

Toplam alışveriş büyümesinin 4'te 1'i makarnadan kaynaklı

Sağlık Bakanlığı’nın "Türkiye’de Koronavirüs görülmüştür" açıklamasını yaptığı 10 Mart sonrası hane halkı alışveriş davranışlarında belirgin değişimler gözlendi. Eve kapanma, öncesinde özellikle 11, 16 ve 17 Mart tarihleri arasında tüketici makarna alımına yüklendi.

Okulların tatil olması ve “Evde Kal Türkiye” söylemlerinin yayılması ile birlikte özellikle 16-17 Mart tarihlerinde satın alımdaki hareketlilik arttı.



İlk tepki ile alınan kategorilere ek olarak dondurulmuş gıda, toz şeker, sıvıyağ ve çöp torbası alımında artış oldu. Ancak iş stok yapmaya dönüşünce tablo yeniden değişti.



En çok artan kategoriler arasında başı virüsten korunmak ve dezenfekte olmak için kullanılan ürünlerden kolonya ve sirke çekiyor. Sonrasında ise gıda ürünlerinden evde stoklanabilen makarna, bakliyat ve un gibi ürünlerde artış görülüyor. Toplam alışveriş büyümesinin 4’te 1’i makarnadan geldi.



Yine bu dönemde en çok satın alımı olan diğer kategoriler şunlar: Bisküvi, süt, çikolata kapamalı ürünler, peynir, ev temizlik ve kâğıt ürünleri.