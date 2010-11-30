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KOLONYA İÇERKEN SİGARA YAKAN KİŞİ YANDI TRABZON (A.A)

30 Kasım 2010 13:35

-KOLONYA İÇERKEN SİGARA YAKAN KİŞİ YANDI TRABZON (A.A) - 30.11.2010 - Trabzon'da kolonya içicisi kişi, aynı anda sigara içmek isteyince yanarak ağır yaralandı Alınan bilgiye göre, sürekli kolonya içtiği belirtilen Necmi D. (58), Akçaabat ilçesi Orta Mahalle'deki evinde yemek yedikten sonra sigara içmek istedi. Sigarasını yakmak için kibriti yakan Demir, bu sırada daha önceden içtiği kolonyanın tutuşması sonucu ağzı ve sakalları yanmaya başladı. Demir, yanındaki kızı tarafından alevlerin söndürülmesinin ardından kaldırıldığı Akçaabat Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Hayati tehlikesi bulunan Necmi D, daha sonra sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

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