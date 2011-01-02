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KOLONYA İÇEN KİŞİ ÖLDÜ BURSA (A.A)

02 Ocak 2011 12:25

-KOLONYA İÇEN KİŞİ ÖLDÜ BURSA (A.A) - 02.01.2011 - Bursa'da, alkollü içecek bulamayınca kolonya içen kişi öldü. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Zümrüt Sokak'ta oturan Salim Yavuz (53), gece geç saatlerde alkol krizine girdi. Evde alkol bulunmaması ve alacak parasının olmaması üzerine Yavuz, eline geçirdiği kolonyayı içtikten bir süre sonra bayıldı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Yavuz, yolda hayatını kaybetti. Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yavuz'un kısa bir süre önce İstanbul'da alkol tedavisi gördüğü öğrenildi.

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