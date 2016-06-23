T24 LogoT24 Logo
Spor

Kolombiya'yı 2-0'la geçen Şili, Copa America finalinde Arjantin'in rakibi oldu

Final mücadelesi 27 Haziran'da oynanacak

23 Haziran 2016 12:55

Copa America 2016'da Arjantin'in ardından 2. finalist Meksika'nın ardından 2-0'lık skorla Kolombiya'yı da saf dışı bırakan Şili oldu.

ABD'de düzenlenen Copa America 2016'da çeyrek final mücadelesinde Meksika'yı 7-0 gibi tarihi bir skorla turnuvanın dışına iten Şili yarı finalde de Şikago'daki Soldier Field'da kupanın bir diğer güçlü ekibi Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Dev karşılaşma Şili'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Juan Antonio Pizzi'nin öğrencileri A Spor naklen yayınlanan mücadelede James Rodriguez ve arkadaşlarını Charles Aranguiz'in 7. dakikada ve Jose Fuenzalida'nın 11. dakikada kaydettiği gollerle ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-0 mağlup gönderdi. İlk yarıda atılan iki golde büyük pay sahibi olan Jose Fuenzalida ilk 45 dakikada en çok göze çarpan isim oldu.

Mücadelenin ikinci yarısı ABD'deki kötü hava koşulları sebebiyle iki buçuk saat geç başlarken iki ekip de ikinci 45 dakikada ilk devreye oranla son derece etkisiz bir oyun ortaya koydu. Yağan şiddetli yağmur sebebiyle ağırlaşan zeminde iki takım da gol bulmakta zorlanınca 90 dakikalık mücadele ilk yarıdaki skorla sona erdi: 2-0. Bu sonucun ardından Arjantin'in finaldeki rakibi Şili oldu.

Şili'ye 2-0'la boyun eğen Kolombiya'da Carlos Sanchez karşılaşmanın 57. dakikasında 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımının kupaya çeyrek finalde veda etmesinde büyük pay sahibi oldu.

ETİKETLER

ŞiliCopa AmericaArjantinin rakibi oldu27 Haziran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24