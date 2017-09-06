Kolombiya'nın en büyük uyuşturucu çetesi 'teslim olacak'

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkenin en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin teslim olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Santos, hükümet yetkililerinin pazar günü Gulf Clan adlı çetenin lideriyle görüştüğünü, çete liderinin "tüm adamlarıyla birlikte adalete teslim olmaya hazır olduğunu" açıkladığını belirtti.

Kolombiya Adalet Bakanı Enrique Gil ve Başsavcı Nestor Martinez'in teklifi değerlendirip "gerekli adımları atacağı" bildirildi.

Devlet başkanı Santos, güvenlik güçlerinin çeteye yönelik başlattığı operasyon sonucu çetenin ciddi yara aldığını, 1,500'den fazla elemanının yakalandığını ve ikinci liderinin öldürüldüğünü söyledi.

Kolombiya Savunma Bakanlığı da çetenin yaklaşık 1,800 elemanının kaldığını açıklamıştı.

Santos "Bu bir siyasi anlaşma değil, adalete teslim olmak" dedi.

Kolombiya polisi son olarak ağustos ayında, ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki ana limanı Buenaventura'da, Gulf Clan tarafından Avrupa'ya gönderilmek üzereyken yakalanan 1 ton kokaine el koymuştu.

Gulf Clan, Kolombiya'da silahlı solcu gruplarla çatışmanın sürdüğü yıllarda sağcı paramiliterler tarafından kurulmuştu.

Kolombiya hükümeti pazartesi günü de ülkenin son silahlı gerilla örgütü ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) ile geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.