T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kolombiya'nın en büyük uyuşturucu çetesi 'teslim olacak'

Devlet Başkanı Santos, "Bu bir siyasi anlaşma değil, adalete teslim olmak" dedi

06 Eylül 2017 13:53

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkenin en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin teslim olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Santos, hükümet yetkililerinin pazar günü Gulf Clan adlı çetenin lideriyle görüştüğünü, çete liderinin "tüm adamlarıyla birlikte adalete teslim olmaya hazır olduğunu" açıkladığını belirtti.

Kolombiya Adalet Bakanı Enrique Gil ve Başsavcı Nestor Martinez'in teklifi değerlendirip "gerekli adımları atacağı" bildirildi.

Devlet başkanı Santos, güvenlik güçlerinin çeteye yönelik başlattığı operasyon sonucu çetenin ciddi yara aldığını, 1,500'den fazla elemanının yakalandığını ve ikinci liderinin öldürüldüğünü söyledi.

Kolombiya Savunma Bakanlığı da çetenin yaklaşık 1,800 elemanının kaldığını açıklamıştı.

Santos "Bu bir siyasi anlaşma değil, adalete teslim olmak" dedi.

Kolombiya polisi son olarak ağustos ayında, ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki ana limanı Buenaventura'da, Gulf Clan tarafından Avrupa'ya gönderilmek üzereyken yakalanan 1 ton kokaine el koymuştu.

Gulf Clan, Kolombiya'da silahlı solcu gruplarla çatışmanın sürdüğü yıllarda sağcı paramiliterler tarafından kurulmuştu.

Kolombiya hükümeti pazartesi günü de ülkenin son silahlı gerilla örgütü ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) ile geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

ETİKETLER

Kolombiyauyuşturucu çetesikokainanlaşmadevlet başkannı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24