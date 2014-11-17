Kolombiya'nın 'çözüm süreci' askıya alındı

Kolombiya hükümeti, bir ordu komutanının kaçırılmasından Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ni (FARC) sorumlu tuttu ve örgüt ile yürütülen barış görüşmelerini askıya aldı

Askeri yetkililer, Tugay Komutanı General Ruben Dario Alzate'nin pazar günü Choco'da FARC tarafından kaçırıldığını bildirdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, kaçırılan General Alzate'nin "sağ salim" serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Santos, Alzate serbest bırakılana kadar örgüt ile yürütülen barış görüşmelerinin durdurulduğunu ifade etti.

Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış süreci Kasım 2012'den bu yana zaman zaman kesintiye uğrayarak da olsa sürüyordu. Barış görüşmeleriyle 220 bine yakın kişinin hayatına mal olan 50 yıllık anlaşmazlığa son verilmesi amaçlanıyor.