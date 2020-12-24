Kolombiyalı yorumcudan sık sık sakatlanan Falcao'ya: Ondan utanıyorum

Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana çıktığı toplam 59 maçın 30'unda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao'ya ülkesi Kolombiya'dan da bir tepki geldi. Ülkenin ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, sürekli sakatlanan yıldız isimden bir Kolombiyalı olarak utandığını söyledi.

Galatasaray'da geçen sezonun önemli transferi olarak takıma katılan Radamel Falcao, çok sık sakatlanması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

34 yaşındaki Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan bu yana çıktığı 59 maçın sadece 30'un forma giyebildi.

Bu durum sarı-kırmızılı camia ve taraftarlarda huzursuzluk yaratırken, Falcao'ya bir tepki de ülkesi Kolombiya'dan geldi.

Kolombiya'nın ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, tecrübeli futbolcunun Galatasaray'daki durumunu eleştirdi.

Falcao'nun Göztepe maçında tribünde oturduğu fotoğraflar üzerine yorum yapan Munoz, "Manchester United'a transfer olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. Galatasaray'daki durumu da benzer. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu durumdan utanıyorum" diye konuştu.