Kolombiyalı yıldız Eder Balanta Galatasaray yolunda

Cesare Prandelli'nin ısrarı ile "genç ve heyecanlı" olduğu için tercih edilen 21'lik Kolombiyalı stoper Eder Balanta, haftaya açıklanıyor. Görüşmelerde Arjantin kulübü G.Saray'ın 6.5 milyon euroluk teklifine artık sıcak bakıyor.

G.Saray'da Eder Balanta ve Joel Campbell hedeflerinden ilki gerçekleşmek üzere... Akşam'ın haberine göre aylardır süren pazarlıklarda Sarı - Kırmızılı takım, River Plate ile anlaşma noktasına geldi. 21 yaşındaki Kolombiyalı stoper içip 2 ay önce düğmeye basan G.Saray, Arjantin ekibinin 10 milyon euroluk direncini kırdı. River Plate, 6.5 milyon euroya sıcak bakarken G.Saray hafta başında bu transferi açıklayacak.

Aysal talimat vermişti

İdari menajer Cenk Ergün ile River Plate kulübü temsilcileri görüşmeleri yaparken G.Saray 3 taksitte 6.5 milyon euro teklif etti. Aslan, bu konuda son rakamını sunarken Arjantin ekibinden yeşil ışık da yandı. Ergün'ün Başkan Ünal Aysal'ın "Acilen bitir, şampiyonlar ligi'nde onu hazır görelim" talimatı üzerine Kolombiyalı için de 4 yıllığına prensipte anlaştığı iddia edildi.

Kontenjanı bekleyecek

Balanta için River Plate kulübüne 3-4 milyon euroluk teklifler sunan Roma, Lazio'dan sonra Valencia'nın da transferden çekildiği belirtilirken G.Saray, bir diğer taraftan da elindeki yabancılardan kurtulmaya çalışıyor. Kontenjan açılır açılmaz bu transfer kamuoyu ile paylaşılacak.