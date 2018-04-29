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BBC Türkçe

Kolombiyalı isyancılar Rus rehineyi öldürdü

Kolombiya'da isyancı ELN örgütü, altı ay boyunca ellerinde tuttukları bir Rus rehineyi kaçmaya çalıştığı sırada öldürdüklerini duyurdu. Örgüt Ermeni kökenli Rus vatandaşı Arsen Voskanyan'ın geçen Nisan ayında öldürüldüğünü bildirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Kolombiya'da isyancı ELN örgütü, ellerindeki bir Rus rehineyi kaçmaya çalıştığı sırada öldürdüklerini duyurdu.

Örgüt Ermeni kökenli Rus vatandaşı Arsen Voskanyan'ın geçen Nisan ayında öldürüldüğünü bildirdi.

Voskanyan geçen Kasım'da kaçırılmıştı ve ELN tarafından ülke dışına kaçırmak için zehirli kurbağa toplamakla suçlanıyordu.

Örgüt hükümetle barış görüşmeleri yürütüyor ancak adam kaçırma politikalarının yakın gelecekte büyük ihtimalle değişmeyeceğini söylüyorlar.

Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN, eylemlerinin büyük kısmını kaçırdığı rehinelere ödenen fidyelerle finanse ediyor.

Voskanyan'ın öldürüldüğü duyurusu, geçen Şubat'ta başlayan üçüncü tur barış görüşmelerinin sonuna doğru yapıldı.

Örgüt, Voskanyan'ın, Kızılhaç yetkililerine teslim edilip serbest bırakılmak üzere ülkenin kuzeybatısındaki ormanlık bölgeye götürüldüğünü söyledi.

Örgütün açıklamasında, aniden bir ELN militanının el bombasını alıp kaçmaya çalışan Voskanyan'ın vurularak öldürüldüğü savunuldu.

Bu bilgi Kolombiya hükümeti tarafından doğrulanmadı.

Kolombiya hükümeti ve ELN, FARC örgütüyle yapılan görüşmelerdeki başarıyı tekrarlamak istiyor.

FARC ve hükümet dört yıl süren görüşmelerin ardından, geçen Kasım'da barış anlaşması imzalamıştı.

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