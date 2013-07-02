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Dünya

Kolombiyalı gerilla örgütleri birleşme yolunda

Geçmişte aralarında çatışma yaşanmış olan ELN ve FARC son yıllarda ortak silahlı saldırılar düzenliyordu

02 Temmuz 2013 10:48

Kolombiya’nın en büyük iki gerilla örgütü FARC (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçler) ve ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) birleşme süreçlerini ‘güçlendirmek’ amacıyla bir araya geldi.

Nerede gerçekleştirildiği açıklanmayan görüşmede, Kolombiya’nın değişim sürecinin parçası olacak şekilde tüm politik ve sosyal güçlerin birleşmesi için çalışma ihtiyacının tartışıldığı belirtiliyor.

Geçmişte aralarında çatışma yaşanmış olan ELN ve FARC son yıllarda ortak silahlı saldırılar düzenliyordu.

Ülkedeki barış müzakereleri Kolombiya hükümeti ile FARC arasında yürülüyor.

ELN, müzakerelerde yer almamakla birlikte örgütün liderleri müzakerelere katılma isteği konusunda isteklerini beyan etmiş durumda.

FARC ile hükümet arasındaki müzakereler kapsamında taraflar son olarak toprak reformu konusunda anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerdeki yeni gündemse FARC’ın politik yaşama katılımı konusu.

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