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Spor

Kolombiyalı efsane futbolcuya porno teklifi geldi

Bir dönemin efsane oyuncularından olan Asprilla'ya haftalık 10,600 dolar'a porno oyuncusu olması için teklif götürüldüğü iddia edildi

18 Ekim 2013 12:44

Parma ve Newcastle United formalarını terletmiş olan Kolombiyalı yıldız Faustino Asprilla'ya porno sektöründen iş teklifi geldi.

Bir dönemin efsane oyuncularından olan Asprilla'ya teklif yapan yapımcı, "Size porno oyuncusu olmanız için haftalık 10,600 dolar öneriyoruz. Bu teklif kaçmaz, yanıtınızı bekliyoruz. Sizin tüm Kolombiya'nın bildiği başka bir alandaki yeteneklerinizi gün yüzüne çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı ve Kolombiyalı yıldızı porno sektörüne davet etti.

Asprilla'nın geçmişi ve gerek saha içi gerekse saha dışındaki tavırları da göz önüne alındığında Kolombiyalı golcünün bu teklife 'evet' cevabı vermesi de oldukça mümkün gözüküyor.

Asprilla 1996 yılında FIFA tarafından aktif futbolcular arasındaki en iyi altıncı oyuncu seçilmişti.

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