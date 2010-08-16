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Dünya

KOLOMBİYA'DAKİ UÇAK KAZASINDA YARALI SAYISI 114 BOGOTA (A.A)

16 Ağustos 2010 20:04

-KOLOMBİYA'DAKİ UÇAK KAZASINDA YARALI SAYISI 114 BOGOTA (A.A) - 16.08.2010 - Kolombiya'ya bağlı San Andres adasında meydana gelen uçak kazasında yaralı sayısının 114 olduğu bildirildi. Yerel yetkililer, Bogota-San Andres seferi yapan Boeing 737 tipi uçağın inişi sırasında kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptığını da belirtti. Kolombiya havacılık kurumu yetkilileri, pilotun uçağa yıldırım isabet ettiğini söylediğini ve kazanın nedenini soruşturduklarını kaydetti. Yetkililer kazada yaralanan 114 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını duyurdu. İlk haberlerde 121'i yolcu 127 kişinin bulunduğu uçağın iniş sırasında 3'e ayrılması sonucu 1 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 6 olduğu bildirilmişti.

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