-KOLOMBİYA'DAKİ UÇAK KAZASINDA MUCİZE BOGOTA (A.A) - 17.08.2010 - Kolombiya'ya bağlı San Andres adasında dün meydana gelen ve bir kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan 131 kişiden sadece 5'inin ağır yaralandığı bildirildi. San Andres valisi Pedro Gallardo, kazada hayatını kaybeden kişinin, hastaneye kaldırıldıktan sonra kalp krizinden ölen 73 yaşındaki bir yolcu olduğunu belirtti. Bogota-San Andres seferi yapan Boeing 737-700 tipi uçak dün inişi sırasında, muhtemelen yıldırım çarpması sonucu üç parçaya bölünmüştü. Yetkililer, uçağın yolcularının piste "saçıldığını" belirtmişti. Uçakta 16'sı yabancı olmak üzere 125 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu.