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Dünya

Kolombiya'daki saldırılarda 2 polis öldürüldü

19 Nisan 2009 10:10

Kolombiya'nın güneyindeki saldırılarda 2 polisin öldürüldüğü bildirildi.

Narino polisinden yapılan açıklamada, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) örgütünün düzenlediği sanılan saldırılarda, 2 polisin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, biri bombalı, diğeri silahlı saldırılarda yaralanan polislerin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Bu arada, güneybatıdaki Calota'ta yine polislere yönelik bir başka saldırı daha düzenlendiği, bu saldırıda 2 polis memurunun yaralandığı da açıklandı.

Resmi rakamlara göre, 2 bin kadar üyesi bulunan ELN, rehin alma olaylarıyla tanınan Marksist FARC örgütünden sonra Kolombiya'nın ikinci büyük örgütü olma özelliğini taşıyor.

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