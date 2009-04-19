Kolombiya'daki saldırılarda 2 polis öldürüldü

Kolombiya'nın güneyindeki saldırılarda 2 polisin öldürüldüğü bildirildi.



Narino polisinden yapılan açıklamada, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) örgütünün düzenlediği sanılan saldırılarda, 2 polisin de yaralandığı kaydedildi.



Açıklamada, biri bombalı, diğeri silahlı saldırılarda yaralanan polislerin durumlarının ağır olduğu belirtildi.



Bu arada, güneybatıdaki Calota'ta yine polislere yönelik bir başka saldırı daha düzenlendiği, bu saldırıda 2 polis memurunun yaralandığı da açıklandı.



Resmi rakamlara göre, 2 bin kadar üyesi bulunan ELN, rehin alma olaylarıyla tanınan Marksist FARC örgütünden sonra Kolombiya'nın ikinci büyük örgütü olma özelliğini taşıyor.

