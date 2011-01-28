-KOLOMBİYA'DAKİ MADEN KAZASINDA KURTULAN YOK SARDINATA (A.A) - 27.01.2011 - Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Sardinata bölgesinde bulunan kömür madeni kazasında 21 madenciden kurtulan olmadığı bildirildi. Sardinata Belediye Başkanı, "La Preciosa" madeninde göçük altında kalan son 4 madencinin cesedinin de çıkarıldığını belirtti. Madenler Bakanı Carlos Rodado madendeki çalışma koşullarının kurallara uygun olup olmadığını belirleyecek soruşturmanın bitimine kadar, derinliği bin metreyi bulan madenin kapatıldığını duyurmuştu. Aynı madende Ekim 2010 ayında meydana gelen grizu patlamasında da 6 işçi yaşamını yitirmişti.