Kolombiya'da gerillalar kalıcı barış için kapsamlı bir anlaşmadan yana

Kolombiya hükümetiyle Küba'da buluşan İvan Marquez, sendika ve sol partilere, barış çabalarına katılmaları için çağrı yaptı.



Hükümet, Kasım ayına kadar barış anlaşmasının imzalanmasını temenni ettiğini belirtirken, Marquez sağlam bir barış için aceleci davranılmaması gerektiğini vurguladı.



BBCTürkçe'de yayımlanan haber şöyle:

'Kötü bir barış anlaşması savaştan beterdir'

Kolombiya televizyon kanalı RCN'e konuşan Marquez "[Kasım ayına kadar anlaşma sağlanması] mümkün. Ama barışın tesisi için vakit lazım. Kötü bir barış anlaşması savaştan beterdir" dedi.



Kolombiya'nın en büyük gerilla örgütü ve hükümet arasında ilk doğrudan görüşmeler Kasım ayında başlamıştı.



Hükümet başmüzakerecisi Humberto de la Calle, amaçlarının militanlara silahlı çatışmayı bıraktırıp siyasete girmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Müzakereler kapsamında toprak reformu konusunda anlaşmaya varılmış durumda.



Siyasi katılım, silahsızlanma, uyuşturucular, kurbanların hakları ve barış anlaşmasının uygulanması konularındaysa görüşmeler devam ediyor.

Ama Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki BBC muhabiri Arturo Wallace, kentteki pek çok kişinin İvan Marquez'in açıklamalarına kuşkuyla yaklaştığını aktarıyor.



Wallace, birçok kişinin militanların barış görüşmelerine katılma görüntüsü altında yeniden organize olmak için zaman kazanmaya çalıştığına inandığını belirtiyor.

'Savaşlar ebedi değildir'

Marquez, “Barışa ulaşmak için gerçek bir çaba sarfettiğimizden kimse kuşku duyamaz. Bundan dolayı Havana’dayız” diye konuştu.



Marquez “Savaşlar ebedi değildir” yorumunu yaptı.

Marquez ayrıca barış görüşmeleri için IRA’yla görüştüklerini ve onların barış sürecindeki deneyimlerinden de faydalandıklarını söyledi.



1960'lı yıllarda başlayan çatışmalarda 600 bin kişi öldü ve resmi tahminlere göre üç milyondan fazla kişi, ülke içinde mülteci durumuna düştü.



2011'de 16 bin silahlı üyesi olduğu sanılan FARC'ın şu anda sekiz bin kadar militanı olduğu belirtiliyor.

FARC geçen yıl ülkeyi rehin alma olayları oranında dünya birincisi haline getiren fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçtiğini duyurmuştu.



Müzakereler, 18 Ocak tarihinde Norveç'te başlamış, bir ay sonra da Küba'da sürdürülmüştü.