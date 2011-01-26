-KOLOMBİYA'DA 30 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA BOGOTA (A.A) - 26.01.2011 - Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Sardinata'da bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlaması sonucu 30 madenci göçük altında kaldı. Bölge yetkilileri, göçük altındaki işçilerin canlı çıkmaları olasılığının çok az olduğunu belirterek, patlamanın gaz birikmesi sonucu meydana geldiğini kaydettiler. Aynı madende ekim ayında meydana gelen grizu patlamasında 6 işçi hayatını kaybetmişti. Dünyanın beşinci kömür üreticisi Kolombiya'da geçen yıl meydana gelen benzer maden kazalarında yüzden fazla kişi öldü.