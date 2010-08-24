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Dünya

Kolombiya'da yanardağ alarmı

Kolombiya'da Galeras yanardağı yakınında yaşayanların güvenli bölgelere götürülmesine karar verildi.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- Kolombiya’da Galeras yanardağının önümüzdeki günlerde ya da haftalarda faaliyete geçebileceği tahminleri üzerine yanardağ çevresinde yaşayanların güvenli bölgelere götürülmesine karar verildi.


AFP’nin haberine göre, Kolombiya Jeoloji Enstitüsü, Galeras yanardağı çevresinde turuncu alarm verdikten sonra hükümet Narino’da yaşayanların bölgeyi terk etmesini istedi.


Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bölgeden ayrılanlara 4 bin 860 kişinin kalabileceği barınakların yanı sıra yiyecek ve sağlık hizmeti de sağlanacağı belirtildi.


Son olarak 2 Ocakta faaliyete geçen 4 bin 276 metre yüksekliğindeki Galeras 20 yıldan beri aktif. Yanardağın 1993’teki patlamasında 9 kişi ölmüştü.

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