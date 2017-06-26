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Dünya

Kolombiya'da turistleri taşıyan tekne battı; 6 ölü, 30 kayıp

Kazanın fazla yolcu taşımaktan kaynaklandığı düşünülüyor

26 Haziran 2017 14:40

Kolombiya’da yaklaşık 150 kişiyi taşıyan turist teknesi battı. Kurtarma operasyonu devam ederken en az 6 kişinin öldüğü açıklandı. 30 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Mendellin’in 45 km doğusundaki Peñol- Guatapé barajında yaklaşık 150 kişinin bulunduğu "El Almirante” adlı bir turist teknesinin battığı. Teknenin batması amatör kameralar tarafından kaydedilirken sosyal medyada hızla yayıldı. Diğer teknelerin yardım etmeye çalıştığı tekne faciasında  en az 6 kişi yaşamını yitirdi. 30 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Geniş çaplı operasyonun sürüyor.

"Yolcularda an yeleği yoktu"

Devlet başkanı Juan Manuel Santo olay yerine giderek yetkililerden operasyon hakkında bildiği aldı. Operasyonla ilgili fotoğrafları Twitter’dan paylaşan başkan şu mesajı da yayınladı: "Ne yazık ki Guatapé barajında hayatını kaybedenler var. Ailerle dayanışma içindeyiz ve acılarını paylaşıyoruz"

Kazanın fazla yolcu taşımaktan kaynaklandığı düşünülüyor.

Barajdaki balıkçılar aynı teknenin 3 ay önce de battığını iddia etti.

Guatapé ülkenin turistik kasabalarından biri olarak anılıyor. 

 

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