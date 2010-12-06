-KOLOMBİYA'DA TOPRAK KAYMASI BELLO (A.A) - 06.12.2010 - Kolombiya'nın kuzeybatısında meydana gelen yeni bir toprak kayması sonucunda 50'den fazla evin toprak altında kaldığı, onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, şimdiye kadar iki kişinin cesedine ulaşıldığını, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını söyledi. Toprak kaymasının meydana geldiği bölgenin yakınındaki Medellin kentindeki bir yetkili, 50-60 kişinin moloz ve çamurun altında kalmış olabileceğini düşündüklerini belirtti. Arama kurtarma çalışmalarında eğitimli köpekler kullanan yetkililer, bölgeye ağır ekipman da sevk etmeye çalışıyor. Aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bu yıl 170'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da aşırı yağışlar nedeniyle ülkede evsiz kalanların sayısının 2 milyona ulaşabileceğini söyledi.