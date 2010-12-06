T24 LogoT24 Logo
Dünya

KOLOMBİYA'DA TOPRAK KAYMASI BELLO (A.A)

06 Aralık 2010 09:48

-KOLOMBİYA'DA TOPRAK KAYMASI BELLO (A.A) - 06.12.2010 - Kolombiya'nın kuzeybatısında meydana gelen yeni bir toprak kayması sonucunda 50'den fazla evin toprak altında kaldığı, onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, şimdiye kadar iki kişinin cesedine ulaşıldığını, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını söyledi. Toprak kaymasının meydana geldiği bölgenin yakınındaki Medellin kentindeki bir yetkili, 50-60 kişinin moloz ve çamurun altında kalmış olabileceğini düşündüklerini belirtti.  Arama kurtarma çalışmalarında eğitimli köpekler kullanan yetkililer, bölgeye ağır ekipman da sevk etmeye çalışıyor.  Aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bu yıl 170'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da aşırı yağışlar nedeniyle ülkede evsiz kalanların sayısının 2 milyona ulaşabileceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24