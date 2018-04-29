Kolombiya'da tekne faicası: En az altı kişi öldü

Kolombiya'nın kuzeybatısındaki bir baraj gölünde seyreden yolcu teknesinin batması sonucu en az altı kişi öldü, 16 kişininse hala kayıp olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, Almirante adlı dört katlı teknenin Guatepe kenti yakınlarında batması sonucu meydana gelen kazadan en az 133 kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Kaza sırasında teknede 170 kişinin bulunduğu kaydedilirken, görgü tanığı Juan Quiroz BBC'ye yaptığı açıklamada, teknenin beş dakikadan kısa sürede battığını anlattı.

Civardaki gezinti teknelerinin ve yatların çabuk müdahalesiyle çok sayıda kişinin sudan ve batan teknenin tepesinden alındığı ifade edildi.

Olay yerine giden Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santoz, daha önce yetkililer tarafından açıklanan dokuz ölülük bilançoyu aşağı çekip, ölü sayısının altı olduğunu söyledi.

Kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye yetkilisi Lois Bernardo Morales, battığı sırada teknenin limana çok yakın olduğunu söyledi.

Morales, "Mekanik bir arıza mı, fazla yükleme mi yoksa akıntı mı buna yol açtı bilmiyoruz" dedi.

Guatepe And dağları'nda su sporlarıyla bilinen bir tatil noktası.