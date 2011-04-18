-KOLOMBİYA'DA SELLERDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR BOGOTA (A.A) - 18.04.2011 - Kolombiya'da şiddetli yağışlara bağlı sel baskınları ve toprak kaymalarında ölü sayısının 69'a yükseldiği bildirildi. Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, 40 kadar kişinin yaralandığı, 13 kişinin kaybolduğu ve 66 binden fazla kişinin sel ve toprak kaymaları yüzünden mağdur olduğu belirtildi. Şiddetli yağışlar, Kolombiya'yı Nisan başından beri etkiliyor. Yetkililer 24 eyaletten felaketle ilgili can ve mal kaybı raporları geldiğini belirtiyor.