T24 LogoT24 Logo
Dünya

KOLOMBİYA'DA SELLERDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR BOGOTA (A.A)

18 Nisan 2011 14:25

-KOLOMBİYA'DA SELLERDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR BOGOTA (A.A) - 18.04.2011 - Kolombiya'da şiddetli yağışlara bağlı sel baskınları ve toprak kaymalarında ölü sayısının 69'a yükseldiği bildirildi. Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, 40 kadar kişinin yaralandığı, 13 kişinin kaybolduğu ve 66 binden fazla kişinin sel ve toprak kaymaları yüzünden mağdur olduğu belirtildi. Şiddetli yağışlar, Kolombiya'yı Nisan başından beri etkiliyor. Yetkililer 24 eyaletten felaketle ilgili can ve mal kaybı raporları geldiğini belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24