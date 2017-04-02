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Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya’da sel felaketinde 200’den fazla ölü

Felakette kaybolan yüzlerce kişiyi arama çalışmaları sürüyor

02 Nisan 2017 13:55

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'daki sel ve toprak kayması sonucu en az 254 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kolombiya ordusundan Cumartesi günü yapılan açıklamada, felaketin etkili olduğu Mocoa kentinde yaklaşık 400 kişinin yaralandığı, 200 kişinin de hâlâ kayıp olduğu belirtildi.

Kızıl Haç Örgütü'nden yapılan açıklamada ise 206 kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, Mocoa kentindeki felaketin yaklaşık 300 aileyi etkilediği, kentin 17 mahallesinde ağır hasar oluştuğu ve 25 binanın yıkıldığı ifade edildi.

Felaketin nedeni aşırı yağış

Bölgede Cuma akşamı başlayan aşırı yağış sonucu taşan Mocoa Nehri ve üç kolunun sel ve toprak kaymasına yol açtığı belirtiliyor. Felaketin yaşandığı 40 bin nüfuslu Mocoa kentinde, çamur kütlesinin sokakları kapladığı, binaları, iki köprüyü yıktığı, araç ve ağaçları sürüklediği haber veriliyor. Putumayo Valisi Sorrel Aroca, yaşanan felaketin akıl almayacak kadar büyük olduğunu dile getirdi. Aroca, kentte bazı mahallelerin tamamen yok olduğunu ifade etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, felaketin mağdurlarına yardım sözü verdi. Santos, bölgeye yardımların hızlandırılması için acil durum ilan etti.

Bölgede kayıplar asker, polis ve kurtarma ekipleri tarafından aranıyor. Kolombiya Felaket Önleme Dairesi'nden Carlos Ivan Marquez, yüzbinlerce ton çamurun temizlenmesi gerektiğini, çalışmalara yaklaşık bin kişinin katıldığını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/JD/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KolombiyaAmerikaCumartesiMocoaHaçCumaMocoa Nehri

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