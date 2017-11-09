T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kolombiya'da rekor uyuşturucu baskını: 12 ton kokain yakalandı

Ele geçirilen uyuşturucunun ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden Dairo Usuga'ya ait olduğu düşünülüyor

09 Kasım 2017 16:13

Kolombiya hükümeti, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu baskınında, piyasa değeri 360 milyon doları bulan 12 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos bulunan miktarın, tek bir polis operasyonunda ele geçirilen en büyük uyuşturucu olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun, ülkenin kuzeyinde, ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapalın güzergâhların yakınlarındaki dört muz ekim alanında bulunduğu belirtildi.

Operasyon, güçlü Körfez Klanına karşı girişilen mücadelenin bir parçası. Polis, ele geçirilen uyuşturucunun ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden Körfez Klanı'nın "Otoniel" olarak da bilinen lideri Dairo Usuga'ya ait olduğunu söyledi.

Güvenlik güçleri yıllardır Otoniel'i yakalamaya çalışıyor. Polis, operasyonda dört kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Son iki ayda Kolombiyapolisi Atioquiada 20 ton kokain yakaladı.

Körfez Klanı, hükümetin 2006'da yürürlüğe soktuğu barış planının ardından dağıtılan sağcı milis gruplardan arta kalanların oluşturduğu bir suç örgütü. Otoniel geçen eylül ayında hükümete teslim olmak istediğini söylemişti. Hükümet, bu yıl çetenin 1500'den fazla üyesinin tutuklandığını ve iki numaralı isminin öldürüldüğünü açıkladı.

ETİKETLER

kolombiyauyuşturucuoperasyon12 ton kokain360 milyon dolar değerinde uyuşturucurekor seviye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24