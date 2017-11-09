Kolombiya'da rekor uyuşturucu baskını: 12 ton kokain yakalandı

Kolombiya hükümeti, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu baskınında, piyasa değeri 360 milyon doları bulan 12 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos bulunan miktarın, tek bir polis operasyonunda ele geçirilen en büyük uyuşturucu olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun, ülkenin kuzeyinde, ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapalın güzergâhların yakınlarındaki dört muz ekim alanında bulunduğu belirtildi.

Operasyon, güçlü Körfez Klanına karşı girişilen mücadelenin bir parçası. Polis, ele geçirilen uyuşturucunun ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden Körfez Klanı'nın "Otoniel" olarak da bilinen lideri Dairo Usuga'ya ait olduğunu söyledi.

Güvenlik güçleri yıllardır Otoniel'i yakalamaya çalışıyor. Polis, operasyonda dört kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Son iki ayda Kolombiyapolisi Atioquiada 20 ton kokain yakaladı.

Körfez Klanı, hükümetin 2006'da yürürlüğe soktuğu barış planının ardından dağıtılan sağcı milis gruplardan arta kalanların oluşturduğu bir suç örgütü. Otoniel geçen eylül ayında hükümete teslim olmak istediğini söylemişti. Hükümet, bu yıl çetenin 1500'den fazla üyesinin tutuklandığını ve iki numaralı isminin öldürüldüğünü açıkladı.