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Dünya

Kolombiya'da piyasa değeri 240 milyon dolar olan 8 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya polisi bunun ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu baskınlarından biri olduğuna dikkat çekiyor

16 Mayıs 2016 08:58

Kolombiya polisi, Panama sınırına yakın bir çiftlikte yeraltı tünellerine saklanmış 8 ton kokain buldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 240 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kolombiya polisi bunun ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu baskınlarından biri olduğuna dikkat çekiyor.

Kokain, Antioquia bölgesindeki Turbo kasabasında bir muz çiftliğinde bulundu. Operasyonda 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucunun Usuga çetesine ait olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri çetenin liderinin yakalanması için 5 milyon dolar para ödülü koymuştu.

Mayıs ayı başında Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, ülkenin batısında Panama sınırına yakın bölgenin kontrolünü ele geçirmeye başlayan uyuşturucu çeteleriyle savaşa ordunun da katılacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Kolombiya'da yılda yaklaşık 442 ton kokain üretiliyor. Güvenlik güçleri geçen yıl toplamda 252 ton uyuşturucu madde ele geçirmişti.

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