Kolombiya'da parlamento barışa "evet" dedi

Kolombiya'da parlamento ülkede barış için ikinci şans olarak görülen barış anlaşması metnini kabul etti. Hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında içeriği yeniden düzenlenerek ikinci kez imzalanan anlaşmayı salı günü Senato da onaylamıştı.

Parlamentodaki oylamada anlaşma oy çokluğuyla kabul edildi. Muhalefetteki muhafazakârlar arasında anlaşmayı eleştirenler oylamaya katılmadıkları için karşıt görüş olmadı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış anlaşmasının 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Barış anlaşması kapsamında yaklaşık 6 bin FARC gerillasının gelecek 150 gün içinde silahlarını teslim etmesi ve gerillaların bir ay içinde belirlenen koruma bölgelerine gelip sivil hayata geçmeleri için hazırlık yapmaları gerekiyor.

BM: Yeni terör grupları oluşuyor

Birleşmiş Milletler, Kolombiya'da barış anlaşmasının ikinci denemede kabul edilmesinin ardından FARC gerillalarının terk edeceği bölgelerde yeni terör gruplarının oluşabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kolombiya Temsilcisi Todd Howland, çarşamba günü Bogota'da yaptığı açıklamada, hükümetin anlaşmasına karşın bölgede endişe verici gelişmeler gözlemlediklerini belirterek "Bu bölgelere bu kez de farklı yasadışı örgütler yerleşiyor” şeklinde konuştu. Howland, FARC gerillalarının etkisi altındaki bölgelerde yaşayan insanların gerçeğinin, olumlu anlamda değişmeyeceğine dikkat çekti.

Kolombiya'da 1960'lı yıllarda başlayan iç savaşta yüzde sekseni sivil olmak üzere yaklaşık 340 bin insan hayatını kaybetti. Yaklaşık yedi milyon kişi köylerini terk etmek zorunda kaldı. Devlet Başkanı Santos, referandumda kıl payı farkla "hayır" çıkması nedeniyle içeriği revize edilen anlaşmayı bu kez halkoyuna sunmadı.

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