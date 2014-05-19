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Dünya

Kolombiya’da otobüs faciası: 32 çocuk öldü!

Kolombiya'da 50 kişinin bulunduğu 38 kişilik otobüste yangın çıktı

19 Mayıs 2014 13:33

Kolombiya’nın Fundacion şehrinde bir otobüste meydana gelen yangın sonucu araçtaki 32 çocuk hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, araçta bulunan 50 kişinin 14 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Kazada 18 kişinin yaralı kurtuldu, 32 çocuğun ise yanarak hayatını kaybetti.

Ayrıca yetkililer yanan otobüsün bir kilise etkinliğinden dönerken alev aldığını ve normal şartlarda 38 kişilik olan otobüsde kaza sırasında en az 50 kişi bulunduğu belirtti. Konu ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.

Yaşanan feci kazanın ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos’un Fundacion şehrini ziyaret edeceği bildirildi.

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