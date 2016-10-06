Kolombiya'da on binlerce kişi barış için yürüdü

Kolombiya'da on binlerce kişi, Pazar günü referandumda sadece 63 bin oy farkla reddedilen barış anlaşmasına destek vermek için ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüşler düzenledi.

Yürüyüşlerde Kolombiya hükümetine ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütüne "savaşa dönülmemesi" çağrısı yapıldı.

14 kentte yapılan yürüyüşler öğrenciler tarafından sosyal medyada organize edildi.

Yürüyüşlere toplam 26 üniversite destek verdi.

Başkent Bogota'da barış yürüyüşüne katılanlar, mujmlar ve beyaz bayraklar taşıdı.

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Carlos Charry adlı bir gösterici "Barış sürekli geciktirilemez. Herkesin şunu anlamasının zamanı geldi: Son 52 yılda yaptığımz yanlışları tekrarlayıp duramayız" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, FARC'la ateşkesin ay sonuna kadar geçerli olacağını açıklamıştı. Ancak 31 Ekim'den sonra barış sürecinin nasıl ilerleyeceği ve ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsiz.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, referandumda "Hayır" cephesinin lideri olan selefi Alvaro Uribe ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Santos görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kolombiya'da çok yaklaştıkları barışın mutlaka tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Alvaro Uribe ise nüfusun yarsıını değil herkesi tatmin edecek bir barış anlaşmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Uribe, barış anlaşmasında FARC'a fazla taviz verildiğini vurguluyor.

Anlaşma, FARC üyelerine kapsamlı bir affı içeriyor. Sadece katliam, işkence ve tecavüz gibi suçları işleyenler bundan muaf tutuluyordu.

Barış anlaşmasının referandumda kabulü halinde FARC parti kurup 6 ay içinde sivil siyasi sürece katılacaktı.

Bogota yönetiminin müzakere heyeti FARC'la görüşmeleri sürdürmek için Küba'nın başkenti Havana'ya gitti.

Kolombiya'da 52 yıl süren iç savaşta 260 bin kişi ölmüş, 45 bin kişi kaybolmuş, yaklaşık 7 milyon kişi yaşadığı de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.