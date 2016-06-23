Kolombiya'da kesin ateşkes sağlandı

Taraflar arasında varılan
uzlaşma, Küba'nın başkenti Havana'da bir basın toplantısıyla
duyuruldu. Uzlaşma, süresiz ateşkes ve gerillanın belirli bir takvim kapsamında silah
bırakmasını öngörüyor.
Bugün Havana'da düzenlenecek ateşkes imza törenine Kolombiya Devlet Başkanı Juan
Manuel Santos, FARC lideri Rodrigo Londoño, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve
bazı Latin Amerika ülkelerinin liderleri katılacak. Devlet Başkanı Santos, "Bir rüya
gerçek oluyor" açıklamasında bulundu.
'Savaşın sonunun başlangıcı'
Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo Bustos, "ateşkesin Kolombiya'daki
savaşın sonunun başlangıcı olduğunu" söyledi. Bustos, "FARC silahlı faaliyetlerine
son verecek, bir siyasi harekete dönüşecek" dedi.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, "Umarım bu Amerika kıtasındaki son silahlı
çatışma olur" dedi. Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet de ateşkes için varılan
uzlaşmayı "Latin Amerika için tarihi olay" sözleriyle değerlendirdi.
Almanya destek önerdi
Almanya Dışişleri
Bakanı Frank-Walter Steinmeier Kolombiya'da hükümetle FARC
gerillaları arasında varılan uzlaşmayı "barış yolunda belirleyici bir adım" olarak
tanımladı. Steinmeier, geçmişle muhasebe ve çatışmalarda evlerinden olanlara
yapılacak yardım konusunda destek önerdi.
ABD yönetimi, "atılan tarihi adımdan ötürü tarafları kutladığını" duyurdu. ABD
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, yakında bir barış anlaşmasına
varılması
konusunda iyimser olduğunu açıkladı.
On binler canından oldu
1960'lı yıllardan bu yana solcu gerillalar, hükümet güçleri ve sağcı paramiliter gruplar
arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 220 bin kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca
kişi ise evinden oldu.