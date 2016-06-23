Kolombiya'da kesin ateşkes sağlandı

Taraflar arasında varılan

uzlaşma, Küba'nın başkenti Havana'da bir basın toplantısıyla

duyuruldu. Uzlaşma, süresiz ateşkes ve gerillanın belirli bir takvim kapsamında silah

bırakmasını öngörüyor.

Bugün Havana'da düzenlenecek ateşkes imza törenine Kolombiya Devlet Başkanı Juan

Manuel Santos, FARC lideri Rodrigo Londoño, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve

bazı Latin Amerika ülkelerinin liderleri katılacak. Devlet Başkanı Santos, "Bir rüya

gerçek oluyor" açıklamasında bulundu.

'Savaşın sonunun başlangıcı'

Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo Bustos, "ateşkesin Kolombiya'daki

savaşın sonunun başlangıcı olduğunu" söyledi. Bustos, "FARC silahlı faaliyetlerine

son verecek, bir siyasi harekete dönüşecek" dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, "Umarım bu Amerika kıtasındaki son silahlı

çatışma olur" dedi. Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet de ateşkes için varılan

uzlaşmayı "Latin Amerika için tarihi olay" sözleriyle değerlendirdi.

Almanya destek önerdi

Almanya Dışişleri

Bakanı Frank-Walter Steinmeier Kolombiya'da hükümetle FARC

gerillaları arasında varılan uzlaşmayı "barış yolunda belirleyici bir adım" olarak

tanımladı. Steinmeier, geçmişle muhasebe ve çatışmalarda evlerinden olanlara

yapılacak yardım konusunda destek önerdi.

ABD yönetimi, "atılan tarihi adımdan ötürü tarafları kutladığını" duyurdu. ABD

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, yakında bir barış anlaşmasına

varılması

konusunda iyimser olduğunu açıkladı.

On binler canından oldu

1960'lı yıllardan bu yana solcu gerillalar, hükümet güçleri ve sağcı paramiliter gruplar

arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 220 bin kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca

kişi ise evinden oldu.

