Kolombiya'da iç barışa doğru

Kolombiya hükümeti ile solcu gerilla örgütü FARC arasındaki barış anlaşmasıyla Latin Amerika'nın en eski anlaşmazlığına son verilmiş olacak. Dört yıldır müzakere edilen ve ekim ayında referanduma sunulacak olan anlaşma 6 önemli başlığı kapsıyor:

Ateşkes ve silahsızlanma:

Kolombiya hükümeti Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile temmuz ayında nihai ateşkes ve asilerin silahsızlandırılması konusunda anlaştı. 7 bin dolayındaki FARC militanı gizlendiği yeri terk edecek ve ateşkesi denetleyen Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde silahlarını teslim edecek.

Mağdurlara adalet:

Tarafların anlaşmazlık süresince işledikleri suçlara bakmak üzere özel mahkemeler kurulacak. Güvenlik güçlerinden ve silahlı asilerden hesap sorulacak. Cinayet, adam kaçırma, ırza geçme, işkence ve sürgün zanlıları, aralarında 10 da yabancı hukukçunun bulunduğu 48 hakim tarafından yargılanacak. Suçlu bulunanlar 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Hafif suç işlemiş olanlar af edilecek.

Uyuşturucu ticareti:

1980'li yıllarda uyuşturucu ticareti Kolombiya'daki anlaşmazlığın daha da şiddetlenmesine yol açmıştı. 2014 yılının mayıs ayında asiler denetledikleri topraklarda uyuşturucu yetiştirilmesini yasaklamaya hazır olduklarını açıkladılar. Hükümet, kokainin ham maddesi olan koka ve benzeri ürünleri yetiştirmekten vazgeçen çiftçilerin destekleneceğini ve uyuşturucu bağımlılarının tedavi edileceğini duyurdu. Kolombiya dünyanın en fazla uyuşturucu üreten ülkeleri arasında yer alıyor.

Silahsız siyaset:

Solcu gerilla örgütü siyasi parti kurarak seçimlere katılabilecek. 268 Kongre üyeliğinden asilere geçici kontenjan açılacak. Hükümet ayrıca FARC temsilcilerini silahlı saldırılardan korumayı da taahhüt etti. 1980 ve 90'lı yıllarda FARC'a yakın Yurtsever Birlik'in 3 bin dolayındaki mensubu yarı askeri örgütlerce katledilmişti.

Toprak reformu:

Gerilla örgütü 1964 yılında toprak ağaları ile mücadele etmek ve devletin şiddetine maruz kalan köylüleri savunmak amacıyla kurulmuştu. Planlanan toprak reformuyla köylülerin toprak işletebilmesi ve kredi alabilmesi mümkün olacak. Reformun gerçekleştirilebilmesi için yüksek yatırım yapılması gerekecek.

Referandum:

Barış anlaşmasının Kolombiya halkı tarafından onaylanması gerekiyor. Anlaşma, 2 Ekim'deki referandumda halkın kabul etmesi şartıyla yürürlüğe girecek.

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DW,AFP/AG, BK