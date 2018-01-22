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Deutsche Welle

Kolombiya'da iç barış umudu

FARC ile barış imzalayan Kolombiya hükümeti, ülkedeki son aktif gerilla örgütü ELN ile de barış görüşmelerini yeniden başlatmayı umuyor. Kolombiya Devlet Başkanı Santos, görüşmelere yeşil ışık yaktı.

22 Ocak 2018 18:05

Kolombiya'da hükümet kuvvetleriyle gerilla örgütü .Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ateşkes ilan edilmesi ihtimali belirdi. Devlet başkanı Juan Manuel Santos ülkedeki son faal gerilla örgütü ile ateşkes görüşmelerini yeniden başlatma imkânlarını araştırmak üzere özel temsilcisi Gustavo Bell'in Ekvador'a gönderdi. Santos Twitter hesabından yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlerin ricası üzerine özel temsilcisini Quito'ya gönderdiklerini bildirdi.

Solcu gerilla örgütü ELN de bir yıl önce Ekvador'un başkenti Quito'da başlatılan barış görüşmelerini sürdürmeye hazır oldukları mesajını verdi. Açıklamada ELN heyetinin yeniden ateşkes ilanı ve barış görüşmelerine devam edilebilmesi için görüşmeye hazır olduğu belirtildi. 1960'llı yılların ortalarında kurulan gerilla örgütünün 2 bin dolayında militanının olduğu tahmin ediliyor.

Sosyal adaletsizliğin ağır bilançosu

Kolombiya hükümeti ile örgüt arasında kararlaştırılan ilk ateşkesin süresi 9 Ocak'ta dolmuş ve sürenin uzatılması için anlaşma sağlanması mümkün olmamıştı.

Sürenin dolmasından hemen sonra ELN öncelikle petrol boru hatlarıyla askeri tesislere saldırı düzenlemiş ve saldırılarda en az dört Kolombiyalı ordu mensubu öldürülmüştü. Bunun üzerine Devlet Başkanı Santos barış görüşmelerine süresiz ara verildiğini duyurmuştu. Hafta sonunda cereyan eden çatışmalar sırasında bir gerilla örgütü komutanının öldürüldüğü açıklandı.

Barış görüşmelerinin şimdiye kadarki en önemli sonucu ELN'in faaliyet gösterdiği bölgelerdeki şiddet olaylarının azalması olmuştu. Kolombiya hükümeti 2016 yılının Aralık ayında gerilla örgütü FARC ile kapsamlı barış anlaşması imzalamıştı.

Kolombiya yönetimi ile gerilla örgütleri ve asi grupları arasındaki çatışmalar 1960'larda toprak anlaşmazlıkları ve sosyal adaletsizlik yüzünden patlak vermişti. Bu süre zarfında 340 bin kişi öldürülmüş, en az 7 milyon Kolombiyalı da topraklarından sürülmüştü.

DW/epd/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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