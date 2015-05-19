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Dünya

Kolombiya'da heyelan felaketi: 61 ölü

37 kişinin de yaralandığı felakette can kaybının artmasından endişe ediliyor

19 Mayıs 2015 14:25

Kolombiya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 61 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle Liboriana Nehri'nin taştığını ve Antioquia eyaletinin başkenti Medellin'in güney batısındaki bazı köylerde heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Sabaha karşı oluşan heyelanda 61 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, bölgeye çok sayıda arama kurtarma uzmanının gönderildiğini söyledi. Santos, bölgeye gitmek üzere yola çıkacağını ifade etti.

AA'nın haberine göre, Antioquia Valisi Sergio Fajardo da sosyal paylaşım sitesi Twitter'da olayı trajedi olarak niteledi ve tüm acil durum birimlerinin seferber edildiğini vurguladı.

Üst düzey polis yetkilisi General Jose Angel Mendoza ise göçük altında kalan evlerde çok sayıda kişi olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

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