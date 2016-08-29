Kolombiya'da FARC'tan nihai ateşkes

Kolombiya'nın en büyük Marksist örgütü FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), hükümetle varılan anlaşma uyarınca tüm militanlarına gece yarısından itibaren silahlarını bir daha kullanmamak üzere susturmaları talimatını verdi.

TSİ 07.00'da yürürlüğe giren nihai ateşkes, 52 yıldır süren ve batı yarı küre tarihinin en uzun soluklu savaşı olan çatışmaların da sonu anlamına geliyor.

FARC ve Kolombiya hükümeti dört yıldır Küba'da barış müzakereleri yürütüyordu.

Nihai barış anlaşmasının ise gelecek birkaç hafta içinde imzalanması bekleniyor.

Timoleon Jimenez ya da Timoçenko olarak da bilinen FARC lideri Rodrigo Londono, tüm militanlara çatışmaları durdurma emrini verdi.

Gazetecilere konuşan Timoçenko, "Tüm komutanlarımıza ve birliklerimize sesleniyorum. Kolombiya devletine karşı yürüttüğünüz çatışmaları geceyarısından itibaren nihai olarak durduruyoruz" dedi.

FARC'tan gelen açıklamadan saatler önceyse Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, orduya FARC'a karşı yürütülen tüm askeri operasyonları durdurma talimatını iletmişti.

Santos, Cuma günü paylaştığı bir Twitter mesajında da "Çatışmaların sonuna geldik!" diyordu.

Aslına bakılırsa FARC'ın nihai ateşkes çağrısı tamamen prosedürel. Ancak aynı zamanda ortada kalıcı barış için atılmış çok büyük bir adım da var.

Nihai ateşkesin Eylül ayında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Yapılan son açıklamalar bu tarihi öne çekmiş oldu.

Her iki taraf da karşılıklı olarak iyi niyet sinyaller veriyor.

Tarihi bir an yaşanıyor çünkü 50 yıldan fazla süren ve 260 bin kişinin ölümüne neden olan bir şiddet dönemi artık kapanıyor. Atılan her adım Kolombiya'daki barış süreci için büyük önem taşıyor.

Belki daha da önemlisi bundan sonra yaşanacak olanlar: Ekim ayında üzerinde uzlaşılan barış anlaşması referanduma gidecek. Kolombiya halkı referandumla birlikte Havana'da yıllardır devam eden görüşmelerin yanı sıra hem Devlet Başkanı Santos'un hem de FARC'ın siyasi geleceğini belirleyecek.

Geçen hafta Çarşamba günü taraflar barış anlaşması üzerinde uzlaşıya vardıklarını söylemişlerdi.

FARC, anlaşmayı Eylül ayında resmi olarak onaylayacak. 2 Ekim'deyse Kolombiya halkı barış anlaşmasıyla ilgili son sözü söyleyecek.

Anlaşma uyarınca FARC tamamen silahsızlanacak ve siyasi sisteme entegre olacak.

Kolombiya hükümeti, Mart ayında yaptığı bir açıklamayla ülkedeki en büyük ikinci Marksist grup olan Ulusal Kurtuluş Ordusu'yla da (ELN) barış sürecinin başlatıldığını ifade etmişti.

Ancak ELN şu ana kadar hükümetin görüşmelerin ön koşulu olarak sunduğu tutukluların serbest bırakılması talebine yanıt vermiş değil.

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Nihai ateşkes