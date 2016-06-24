Kolombiya’da 50 yıl sonra FARC ve hükümet arasında nihai anlaşma

Kolombiya’da 50 yıllık çatışmaların ardından, FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ile Kolombiya Hükümeti’nin ateşkes ve silah bırakma konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.

Küba’nın başkenti Havana’da devam eden barış görüşmeleri devam ederken yapılan açıklamada, anlaşmanın çerçevesini açıklayan Hükümet Sözcüsü Marcela Duran, “Başarılı bir şekilde kesin ve karşılıklı ateşkes, silahların bırakılması, güvenlik garantileri ve organize suç örgütlerine karşı mücadelede anlaştık” dedi.

BBC’nin haberine göre FARC Komutanı Carlos Lozada da Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu korkunç gece sona erip, barış ve ışık yolu açılacak. 23 Haziran’da savaşın sonunu (#thefinaldayofthewar) ilan edeceğiz” dedi.

Nihai anlaşma 1 ay içinde

Hükümet ile FARC arasındaki barış görüşmeleri yaklaşık 4 yıldır Küba’nın başkenti Havana’da devam ediyordu. Kolombiya Devlet Başkanı Santos, barış anlaşması için 20 Temmuz tarihini vermişti. Taraflar tarımsal reform, yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele, gerillaların siyasal sürece katılımı ve iç savaş boyunca işlenen suçların yargıya taşınması gibi konularda uzlaşı sağladılar.

Anlaşma referanduma gidebilir

Ancak taraflar hâlâ anlaşmanın uygulama ve onay süreçlerinin nasıl işleyeceğini netleştirmedi. Hükümet halka söz hakkı vermek için anlaşmayı referanduma götürmek istiyor.

FARC müzakerecileri ise anlaşmanın anayasaya işlenmesi için bir anayasa kongresi oluşturulmasını tercih ediyor. Tarafların ayrıca kurulacak özel savaş suçları mahkemesinin yargıçlarını seçecek bir yapı üzerinde de anlaşması gerekiyor.

Kolombiya’da devam eden savaşta 220 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.