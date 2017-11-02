Kolombiya'da FARC lideri cumhurbaşkanlığa aday

Siyasi parti olarak varlığını sürdürme kararı alan FARC'ın lideri Rodrigo Londono’nun önümüzdeki seçimlerde Kolombiya'da cumhurbaşkanlığa aday olacağı açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda tamamen silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) kurduğu siyasi parti, örgütün ''Timochenko'' ismiyle bilinen eski en düzey komutanı Rodrigo Londono'nun 27 Mayıs 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada ayrıca örgütün diğer eski komutanlarından Ivan Marquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada ve Victoria Sandino'nun senato adayları arasında olacağı belirtildi. Geçen yıl hükümetle yapılan barış anlaşması dahilinde FARC'ın kongrede 2026 yılına kadar seçim sonuçlarından bağımsız, otomatik olarak 10 sandalyeye sahip olacağı açıklanmıştı.

Öte yandan 58 yaşındaki Londono ve diğer eski örgüt komutanlarının insan haklarını ihlal suçlamasıyla haklarında açılan davalarda suçlu bulunmaları halinde seçilseler dahi görevlerini nasıl icra edecekleri belirsizliğini koruyor.

Partinin diğer sol gruplar ve siyasi hareketlerle işbirliği ve olası bir koalisyon için hazır olduğunun vurgulanması, seçimlerde partiye şüpheyle yaklaşan Kolombiyalıların oylarını kazanamama ihtimaline karşı bir hamle olarak yorumlandı.

Gerilla savaşından siyasi partiye

Fakir köylülerin haklarını koruduklarını savunan ve adil toprak dağıtımı talep eden FARC, silahsızlandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından siyasi parti kurma çalışmalarına başlamıştı.

Kurulan parti "Ortak Alternatif Devrimci Güç” (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) adını almış, bu değişiklik örgütün senelerdir bilinen İspanyolca kısaltması olan FARC'ı kullanmalarına da olanak sağlamıştı.

52 yıl sonra gelen barış

FARC gerillaları ve Kolombiya devleti arasında 1964 yılından beri devam eden çatışmalar, Eylül 2016'da varılan barış anlaşmasıyla son buldu. Çatışmalarda 260 binden fazla insan hayatını kaybederken, 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçti. Yedi milyondan fazla Kolombiyalı 52 yıl süren iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. FARC ile imzalanan tarihi barış anlaşması, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'a geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü'nü getirmişti.